В Москве суд оштрафовал новостной сайт «Лента.ру» за статью о легализации марихуаны в Европе

Как пишет «МБХ медиа», судья посчитал, что в материале под названием «Дурные деньги», есть признаки пропаганды наркотиков, в частности, «положительная оценка» выращивания конопли и высказывания, связанные с «допустимостью и желательностью употребления запрещенных веществ». Сама публикация уже удалена, но ее можно найти в кэше. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.
2020-01-01T20:30:00+03:00
2020-01-01T20:30:47+03:00
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20:30, 01 января 2020
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