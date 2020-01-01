В Москве суд оштрафовал новостной сайт «Лента.ру» за статью о легализации марихуаны в Европе

Как пишет «МБХ медиа», судья посчитал, что в материале под названием «Дурные деньги», есть признаки пропаганды наркотиков, в частности, «положительная оценка» выращивания конопли и высказывания, связанные с «допустимостью и желательностью употребления запрещенных веществ». Сама публикация уже удалена, но ее можно найти в кэше. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.