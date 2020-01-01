Глава Международного олимпийского комитета выступил против «растущей политизации спорта»

В новогоднем обращении Томаса Баха, опубликованного на сайте организации, говорится, что это не приводит ни к какому результату и, в конце концов, лишь усугубляет существующие различия. Его слова прозвучали на фоне решения ВАДА применить к России жесткие санкции за махинации с допинг-пробами. В ближайшие четыре года сборной придется выступать в нейтральном статусе, а самой стране запрещено принимать крупные международные турниры. Решение Всемирного антидопингового агентства будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
2020-01-01T20:02:00+03:00
2020-01-01T20:03:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564313-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 01 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…
Кто я? Кто мы? Зеленский формулирует то, что не удалось сформулировать Путину за 20 лет – национальную идею, которая для Украины в единстве...с ее Западом и Востоком, русским языком и украинским, с миллионами уехавших на заработки по всему свету. Конечно, задача просто объединиться не похожа на задачу сверхдержавы, вроде нас…