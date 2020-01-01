Глава Международного олимпийского комитета выступил против «растущей политизации спорта»

В новогоднем обращении Томаса Баха, опубликованного на сайте организации, говорится, что это не приводит ни к какому результату и, в конце концов, лишь усугубляет существующие различия. Его слова прозвучали на фоне решения ВАДА применить к России жесткие санкции за махинации с допинг-пробами. В ближайшие четыре года сборной придется выступать в нейтральном статусе, а самой стране запрещено принимать крупные международные турниры. Решение Всемирного антидопингового агентства будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде.