Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора

Соответствующая программа стартовала в российской столице с сегодняшнего дня. Чтобы добиться изменений, нужно преодолеть у людей психологический барьер, — сказал «Эху Москвы» глава группы компаний «БС Энерго» Михаил Замарин. В рамках программы по раздельному сбору мусора, в московских дворах подготовлены свыше 20 тысяч новых контейнерных площадок.