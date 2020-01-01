Два украинских телеканала показали новогоднее обращение экс-президента Порошенко перед выступлением Зеленского

Два украинских телеканала показали новогоднее обращение экс-президента Петра Порошенко перед выступлением Владимира Зеленского. В частности, так поступил «5 канал», владельцем которого и является Порошенко. По некоторым данным телеканал «Прямой» также принадлежит бывшему главе государства.



Как отмечает украинская газета «Вести», в прошлом году аналогичным образом поступил и Зеленский. За минуту до Нового года в эфире «1+1» он объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы. Речь Порошенко пошла уже после полуночи.