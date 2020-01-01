В России в новогодних гуляниях приняли участие порядка 6,5 миллионов человек

Всего в стране прошло более десяти с половиной тысяч праздничных мероприятий. Такую статистику приводит МВД. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в новогоднюю ночь на улицы столицы вышло свыше 2,5 миллионов человек. Часть из них отметила праздник на Тверской улице и неподалеку от нее. Другая часть – в городских парках.