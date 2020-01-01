В России в новогодних гуляниях приняли участие порядка 6,5 миллионов человек

Всего в стране прошло более десяти с половиной тысяч праздничных мероприятий. Такую статистику приводит МВД. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в новогоднюю ночь на улицы столицы вышло свыше 2,5 миллионов человек. Часть из них отметила праздник на Тверской улице и неподалеку от нее. Другая часть – в городских парках.
2020-01-01T19:31:00+03:00
2020-01-01T19:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 01 января 2020
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