В немецком зоопарке в минувшую ночь загорелся вольер с обезьянами

30 животных погибли – такие данные приводит ТАСС со ссылкой на местную полицию. Причина инцидента в городе Крефельд выясняется. Не исключено, что огонь вспыхнул из-за китайских бумажных фонариков со свечкой внутри, которые запускали в небо в новогоднюю ночь. Газета «Бильд» пишет, что на месте сгоревшего вольера нашли остатки таких фонариков. Отмечается, что еще десять лет назад власти Германии запретили их использование.
2020-01-01T19:30:00+03:00
2020-01-01T19:31:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564303-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 01 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…