В немецком зоопарке в минувшую ночь загорелся вольер с обезьянами

30 животных погибли – такие данные приводит ТАСС со ссылкой на местную полицию. Причина инцидента в городе Крефельд выясняется. Не исключено, что огонь вспыхнул из-за китайских бумажных фонариков со свечкой внутри, которые запускали в небо в новогоднюю ночь. Газета «Бильд» пишет, что на месте сгоревшего вольера нашли остатки таких фонариков. Отмечается, что еще десять лет назад власти Германии запретили их использование.