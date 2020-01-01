Демонстранты прекратили акцию протеста у американского посольства в Багдаде

Как пишет Интерфакс со ссылкой на арабскую прессу, они вышли из так называемой «Зеленой зоны» – особо охраняемого района иракской столицы, где, в частности, находятся иностранные диппредставительства.

Накануне несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Нападавшие сломали ворота и ворвались внутрь, после чего охрана применила слезоточивый газ. Вашингтон обвинил в случившемся Тегеран, в ответ иранский лидер сказал, что страна готова нанести ответный удар тем, кто будет угрожать ее интересам.