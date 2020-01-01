Свыше миллиона человек приняли участие в новогодней протестной акции в Гонконге

Об этом со ссылкой на организаторов демонстрации пишет газета South China Morning Post. Они отметили, что людей, вышедших на улицы в этот раз, оказалось даже больше, чем на самой многочисленной акции, прошедшей полгода назад. Полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Протестующие по-прежнему требуют политических изменений, но власти не торопятся идти навстречу местному населению. Об этом «Эху» рассказал корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин. Власти КНР будут делать ставку на то, что протестующие устанут, считает Василий Головнин. Журналист отметил, что число участников протестов действительно постепенно уменьшается.