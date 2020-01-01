Глава Ингушетии поручил ввести в республике повышенные меры безопасности после вчерашнего нападения

В результате атаки на пост ДПС погиб один полицейский.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел внеплановое заседание антитеррористической комиссии и рекомендовал подчиненным усилить меры безопасности. По словам главы региона, впереди много значимых дат и инциденты, подобные вчерашнему, не должны повториться.

Нападение на пост ДПС на въезде в Магас произошло накануне около шести часов вечера. Подозреваемые были вооружены ножами, от их рук погиб один из полицейских, еще три силовика получили ранения. Был застрелен и один из нападавших, а второй ранен и доставлен в больницу. По данным источника «Интерфакса», пострадавших полицейских решили перевезти на лечение в Москву в одну из лучших клиник. Угрозы их жизни нет.

После нападения ингушские силовики провели обыски в Назрани в домах подозреваемых Микаила Мизиева и Ахмеда Имагожева. Как пишет интернет-издание «Кавказский узел», также оперативники пришли в центр культурного развития в Магасе, где Имагожев работал охранником.

Похороны погибшего при нападении инспектора ГИБДД Зелимхана Кокорхоева прошли сегодня в его родном селе Средние Ачалуки. Проститься с полицейским пришли сотни людей.