Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи

Как сообщается в пресс-релизе компании «Столото», счастливый билет был приобретен за 100 рублей. Имя победителя не называется. Компания уточняет, что этот выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей. Впрочем, рекордным было и количество билетов, принявших участие в праздничном розыгрыше – больше 53 миллионов.