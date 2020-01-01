Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи

Как сообщается в пресс-релизе компании «Столото», счастливый билет был приобретен за 100 рублей. Имя победителя не называется. Компания уточняет, что этот выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей. Впрочем, рекордным было и количество билетов, принявших участие в праздничном розыгрыше – больше 53 миллионов.
2020-01-01T18:31:00+03:00
2020-01-01T18:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 01 января 2020
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