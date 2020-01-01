Z Архив новостей новости
5 2 6 432
18:31, 01 января 2020

Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи

Как сообщается в пресс-релизе компании «Столото», счастливый билет был приобретен за 100 рублей. Имя победителя не называется. Компания уточняет, что этот выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей. Впрочем, рекордным было и количество билетов, принявших участие в праздничном розыгрыше – больше 53 миллионов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…

5 86 6 8759
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 84 6 9079 31.12
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 245 6 28153 27.12
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 87 6 11759 29.12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Франко-польский Мадагаскарский план 1935-39 гг. и другие проекты переселения европейских евреев Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…

5 407 6 57259 26.12
Kобщество, история, европа, мнения
Блоги

Кусок эфира

Александр Архангельский: Для путинского поколения утрата Советского Союза – это травма У меня вызывает некоторую тревогу именно то, что в России последних лет слишком часто ставят под сомнение, фактически ревизионистскую позицию занимают в отношении пакта Молотова – Риббентропа…

5 118 6 17343 31.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Главный успех Путина заключается в том, что Россия была зависимой страной, валялась в грязи как пьяный алкоголик, а сейчас это страна, которая является независимой, которую уважают все, а некоторые даже и боятся…

5 72 6 11685 31.12
#слушать 39:22 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Главный успех Путина Россия была зависимой страной, валялась в грязи как пьяный алкоголик, а сейчас это страна, которая является независимой, которую уважают все, а некоторые даже и боятся…

5 49 6 8155 11:23
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему…

5 238 6 41693 31.12
8читать ;смотреть
Новости

«Первый канал» и «Россия-24» на YouTube скрыли счетчик дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина Как передает телеканал «Дождь», комментарии к видео также отключены…

5 39 6 7532
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Будем дружить домами? Хотелось бы, чтобы в 2020 году мы с украинцами сделали хотя бы маленький шаг вперед, а не назад. Уж простите мне нынче пафос и сентиментальность. Но в Новый год сентиментальность и пафос уместнее, чем во все прочие дни…

5 100 6 20063 31.12
Kукраина, рф, путин, зеленский, мнения
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Мы должны дать «Мемориалу» продолжить его работу на протяжении тех лет, которые нужны для того, чтобы справедливость восторжествовала…

5 95 6 19458 27.12
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Один
Новогодний эфир

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

3201747

5 72 6 14910 31.12
#слушать 03:32:22 ;смотреть $скачать 48.6 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

В новый год со старой дедовщиной Российская армия – глубоко больной организм, пораженный коррупцией, насильем, враньем…

5 31 6 6508 31.12
Kармия, рф, преступления, события
Блоги

«Историческая память — еще одно пространство, где решаются политические задачи» В России Великая Победа — ключевое событие для формирования национальной идентичности, стержень внутри— и внешнеполитического нарратива. Между тем в Европе вовсю идет пересмотр оценок того исторического периода…

5 124 6 26024 31.12
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Год сказочного перелома Не надо больше слов. Пора нести ответственность за то, что обещал, но не исполнил. Во имя «нашей Родины, мира, благополучия и процветания»...

5 100 6 21158 16:11
Kпутин, политика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Главный раввин Польши ответил Владимиру Путину на слова об «антисемитской свинье» «Обвинения в адрес посла Польши в гитлеровской Германии со стороны президента России являются безответственными», — об этом говорится в совместном заявлении главного раввина страны Михаила Шудрика…

5 54 6 50168
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Этот пузан с «Сайгой» — он робок, неуклюж, много пыхтит, подставляет спину, бока, маячит под окнами… он все равно остается нападающим в этой игре. И адский матч заканчивается со счетом 4:1 в его пользу…

5 59 6 121600 25.12
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 87 6 9498 31.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Купили снега Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть!

5 255 6 206030 30.12
Kмедведев, недвижимость, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Зацените утопию А вы говорили: я страшилки пишу…

5 127 6 94702 31.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, мнения, власть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8237222
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4316524

Сегодня в эфире