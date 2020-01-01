Полиция Гонконга разогнала новогоднюю акцию протеста

Через несколько минут после полуночи силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов. Тысячи протестующих собрались в финансовом центре города. Они скандировали обратный отсчет до наступления нового года с призывом к началу революции – пишет местная пресса. В других районах города демонстранты блокировали улицы и прошли маршем через торговые центры. Против митингующих, попытавшихся строить баррикады, полиция применила водометы.
2020-01-01T18:31:00+03:00
2020-01-01T18:31:31+03:00
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18:31, 01 января 2020
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