Полиция Гонконга разогнала новогоднюю акцию протеста

Через несколько минут после полуночи силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов. Тысячи протестующих собрались в финансовом центре города. Они скандировали обратный отсчет до наступления нового года с призывом к началу революции – пишет местная пресса. В других районах города демонстранты блокировали улицы и прошли маршем через торговые центры. Против митингующих, попытавшихся строить баррикады, полиция применила водометы.