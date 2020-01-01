«Нафтогаз» завершил отделение оператора газотранспортной системы Украины

Компания перестала быть акционером оператора ГТС, но стала ее крупным клиентом, — сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он назвал этот процесс крупнейшей реформой в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Переход страны на европейские правила управления газотранспортной системой был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу. По соглашению, которое в начале недели заключили Москва и Киев, оператор ГТС в ближайшие 5 лет должен предоставить мощности объемом 225 миллиардов кубометров.
2020-01-01T18:30:00+03:00
2020-01-01T18:30:33+03:00
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18:30, 01 января 2020
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