«Нафтогаз» завершил отделение оператора газотранспортной системы Украины

Компания перестала быть акционером оператора ГТС, но стала ее крупным клиентом, — сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он назвал этот процесс крупнейшей реформой в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины. Переход страны на европейские правила управления газотранспортной системой был одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу. По соглашению, которое в начале недели заключили Москва и Киев, оператор ГТС в ближайшие 5 лет должен предоставить мощности объемом 225 миллиардов кубометров.