В Австралии растет числе жертв мощных лесных пожаров

Известно о 17 погибших, в числе которых пожарные-добровольцы. Четверо числятся пропавшими без вести.

Природные пожары полыхают по всей территории материка на протяжении трех месяцев. За это время выгорело около пяти миллионов гектаров растительности, погибли, по некоторым оценкам, восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных, уничтожено более тысячи жилых домов и 2,5 тысяч прочих строений. Во многих районах отсутствует электричество и связь. В крупнейшем городе страны Сиднее, а также во всем штате Новый Южный Уэльс введен режим ЧС. Пожарные ожидают увеличения числа жертв после обследования пострадавших населенных пунктов, поскольку в некоторых городах разрушено до 80% домов.

Самая тяжелая ситуация на юго-востоке страны. Сейчас в регионе зафиксировано свыше сотни лесных пожаров, часть из которых представляет существенную опасность для населенных пунктов. Жители города Маллакута на востоке штата Виктория в панике покидали дома, когда к ним подступило пламя. Поскольку дороги к основной части материка отрезаны огнем, люди перебрались поближе к воде. Сейчас порядка 5 тысяч человек оказались в своеобразной ловушке на городском пляже. Некоторые, спасаясь от дыма и пепла, вышли в море на собственных лодках. Эвакуировать людей планируется с помощью двух военных кораблей ВМС Австралии, которые должны прибыть из Сиднея завтра утром. Военные будут обеспечивать город всем необходимым в ближайшие недели. По данным Ассошиейтед пресс, власти штата обратились за помощью к США и Канаде.

Ситуация осложняется сухой и аномально жаркой (свыше 40 градусов) погодой и сильным ветром. Прогноз метеорологов неутешительный. С субботы в Австралии ожидается новое усиление жары, которая продлится еще три недели.