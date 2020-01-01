Канцлер ФРГ Ангела Меркель поставила в центр своего новогоднего обращения защиту планеты от климатической катастрофы

Меркель подчеркнула, что нагревание Земли — реально установленный факт. Климатический кризис, который возникает по этой причине, обусловлен деятельностью человека, заявила канцлер ФРГ. Поэтому, говорится далее в ее новогоднем обращении, все мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы справиться с этими вызовами современности. «Пока что это возможно», — отметила Меркель.

Канцлер ФРГ далее подчеркнула, что германская правительственная программа по защите от климатических изменений возникла именно на основе этой убежденности. Меркель отметила, что запланированные меры могут вызывать у некоторых страх, однако для других они явно недостаточны.

Глава германского кабинета министров признала, что ей уже 65 лет и последствия климатических изменений коснутся не ее лично, а подрастающего поколения, если политики срочно не начнут действовать. «Поэтому я прилагаю все свои силы, чтобы Германия внесла в это свой экологический, экономический и социальный вклад», — заявила Ангела Меркель. Канцлер призвала граждан Германии в наступившем году работать над выполнением программы. По ее словам, это удастся благодаря идеям, упорству, научной силе, государственным и общественным структурам, которые сделали Германию успешной.

Закон о мерах по защите климата был принят правительством и парламентом ФРГ в конце декабря. Меры нацелены прежде всего на сокращение выбросов парниковых газов в промышленности и домашнем хозяйстве.