Два украинских телеканала, «Прямой» и «Пятый», в последние минуты 2019 года показали видеообращение Петра Порошенко

Два украинских телеканала, «Прямой» и «Пятый», в последние минуты 2019 года показали видеообращение бывшего президента Петра Порошенко. Запись с Владимиром Зеленским была показана позже, в первые минуты Нового года.

Как напоминает ТАСС, похожая ситуация была в канун прошлого года – тогда телеканал, принадлежащий Игорю Коломойскому, поставил сначала в эфир Владимира Зеленского, а затем действующего президента. В своем обращении в этом году Зеленский призвал украинцев к объединению.

«Первый канал» и «Россия-24» скрыли счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением российского президента на ЮТьюбе. На это обратил внимание телеканал «Дождь». Владимир Путин в своем новогоднем обращении сказал, что сейчас противоречивое время, несмотря на которое Россия должна сделать все, чтобы успешно развиваться. Отдельно он отметил будущую годовщину победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил тех, кто был к ней причастен. Путин также заявил, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России.

Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении пообещал жителям Белоруссии «яркую политическую жизнь». За несколько часов до наступления Нового года завершились переговоры о поставках российского газа в Белоруссию. Контракт продлен, однако цена согласована только на январь и февраль.