В первый день года начал действовать обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства

Также произошли изменения в получении терапевтического использования запрещенных препаратов при наличии медицинских показаний. Глава ВАДА Крейг Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов за время своей работы на посту президента организации. Об этом он заявил в прощальном слове, которое опубликовано на сайте ВАДА. С сегодняшнего дня официально президентом организации становится Витольд Банька.