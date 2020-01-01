В первый день года начал действовать обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства

Также произошли изменения в получении терапевтического использования запрещенных препаратов при наличии медицинских показаний. Глава ВАДА Крейг Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов за время своей работы на посту президента организации. Об этом он заявил в прощальном слове, которое опубликовано на сайте ВАДА. С сегодняшнего дня официально президентом организации становится Витольд Банька.
2020-01-01T18:18:00+03:00
2020-01-01T18:18:57+03:00
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18:18, 01 января 2020
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