Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей – она составляет сейчас 12 тысяч 130 рублей в месяц. Закон был подписан президентом в конце декабря. Сегодня он вступил в силу. Ранее сообщалось, что повышение МРОТ обойдется государству в 21 миллиард рублей.
2020-01-01T18:18:00+03:00
2020-01-01T18:18:34+03:00
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18:18, 01 января 2020
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