Российские авиакомпании с 1 января должны оснащать все новые самолеты инфраструктурой для малоподвижных граждан

Так, на борту должен быть как минимум один туалет, оборудованный для инвалидов, а в салоне быть место для разворота кресла-коляски.

Как ранее говорили в Минтрансе, требование распространяется только на те воздушные суды, конструкция которых подразумевает возможность перевозки инвалидов. То есть, например, легкомоторные самолеты под приказ не подпадают.