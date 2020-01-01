Депутат кировского заксобрания стал фигурантом уголовного дела

Единоросса Вячеслава Ягдарова считают причастным к убийству двух охотничьих собак. Как говорится на сайте регионального Следственного комитета, подозреваемый сделал это из хулиганских побуждений и без значительного повода.

Инцидент произошел несколько дней назад. Местный житель Андрей Рогачев, хозяин животных, гулял со своими питомцами в лесу, когда там охотился депутат. Он попросил Ягдарова не перепутать его собак с объектами охоты, но парламентарий их застрелил. Потерпевший распространил видео с места происшествия в тот же день в соцсетях, что вызвало возмущение пользователей интернета.