Сайт «Лента.ру» оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков

Как пишет «МБХ медиа», претензии к изданию возникли из-за материала о легализации марихуаны в Европе. В статье, опубликованной еще в марте прошлого года, рассказывалось, что этот шаг поможет позитивно отразится на экономики Европы и поможет развитию технологий. Само наказание было назначено в сентябре, но «Лента.ру» подавала апелляцию, которая, впрочем, была оставлена Мосгорсудом без удовлетворения. В 2018 году сайту уже приходилось по требованию Роскомнадзора удалять статью о практике медицинского использования марихуаны.
2020-01-01T17:30:00+03:00
2020-01-01T17:32:07+03:00
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17:30, 01 января 2020
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