Сайт «Лента.ру» оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков

Как пишет «МБХ медиа», претензии к изданию возникли из-за материала о легализации марихуаны в Европе. В статье, опубликованной еще в марте прошлого года, рассказывалось, что этот шаг поможет позитивно отразится на экономики Европы и поможет развитию технологий. Само наказание было назначено в сентябре, но «Лента.ру» подавала апелляцию, которая, впрочем, была оставлена Мосгорсудом без удовлетворения. В 2018 году сайту уже приходилось по требованию Роскомнадзора удалять статью о практике медицинского использования марихуаны.