КНДР планирует отказаться от моратория на ядерные испытания

Это связано с тем, что США продолжают проводить военные учения в регионе – сказал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он также анонсировал «новое стратегическое оружие», которое, по его словам, вскоре увидит весь мир. Эксперты отметили, что при этом своей речь глава государства не назвал имя Дональда Трампа и не упомянул Южную Корею, а также не сказал прямо о разрыве договора, который ввел мораторий на ядерные испытания.

Комментируя выступления Ким Чен Ына, Трамп выразил надежду на то, что его коллега сдержит свое слово по денуклеаризации.