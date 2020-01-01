Папа Римский Франциск извинился за вспышку гнева, произошедшую накануне в ходе празднования Нового года

Когда понтифик приветствовал людей, находящихся за ограждением, одна женщина потянула его за руку и не отпускала, несмотря на попытки высвободиться. Тогда он несколько раз ударил ее по руке, а в ситуацию пришлось вмешаться охране. Позже, обращаясь с традиционной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Римский сказал, что потерял терпение и принес извинение за то, что подал плохой пример. Видео с инцидентом разошлось в соцсетях, а некоторые пользователи назвали ролик первым мемом 2020 года.