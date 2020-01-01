Автодилеры с сегодняшнего дня могут ставить машины на учет непосредственно в автосалоне

При этом, — отмечает «Коммерсантъ», — новую услугу клиентам смогут предоставить не все компании, а только те, что включены в специальный полицейский реестр. Об этом и других нововведениях на российских дорогах рассказал автомобильный эксперт «Эха Москвы» Сергей Асланян. Асланян добавил, что в центре Москвы в этом году может вновь подорожать парковка. Также не исключено, что в столице введут платные зоны для машин с экологическим классом ниже «Евро-4».