Чечня собирается привлечь в регион до 400 тысяч туристов – в два с половиной раза больше, чем в последние годы, — рассказали ТАСС в правительстве республики. 2020 объявлен годом туризма. Министр туризма Муслим Байтазиев отметил, что для этого в регионе построили горнолыжный склон на курорте «Ведучи», разработали маршруты и презентовали новый бренд. Одним из направлений, которое должно привлечь поток туристов, называют милитари-туры, разработанные совместно с Российским университетом спецназа. На сайте Chechentour.ru это развлечение описывается как «игра в войнушку для взрослых». Отмечается, что в Чечне масса возможностей для подобных приключений.