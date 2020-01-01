Нападение на пост ДПС в Магасе вряд ли повлечет за собой новые репрессии в отношении протестующих – адвокат

на пост ДПС при въезде в Магас вряд ли повлечет за собой новый виток репрессий в отношении протестующих в Ингушетии. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал адвокат Калой Ахильгов.

«Я думаю, что это не тот повод. До сих пор и аналогичного повода не требовалось. В отношении недовольных достаточно сильно закручивают гайки и без повода. Вчерашнее нападение вряд ли будет новым стимулирующим фактором для ужесточения отношения к протестующим в Ингушетии», — сказал он.

Во вторник, 31 декабря, неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Сообщалось, что в результате нападения погиб один полицейский, двое были ранены.