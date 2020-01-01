Россиянин Александр Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

15-километровую дистанцию в итальянском Тоблахе преодолел за 38 минут с четвертью. Вторым финишировал его соотечественник Сергей Устюгов. Третьим стал финн Ииво Нисканен. Большунов стал шестым российским лыжником, победившим на этапе «Тур де Ски». Благодаря сегодняшней победе, он вышел на первое место в общем зачете. Следующая этап состоится 3 января. В этот день пройдут женская и мужская гонки с общего старта классическим стилем.