Россиянин Александр Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

15-километровую дистанцию в итальянском Тоблахе преодолел за 38 минут с четвертью. Вторым финишировал его соотечественник Сергей Устюгов. Третьим стал финн Ииво Нисканен. Большунов стал шестым российским лыжником, победившим на этапе «Тур де Ски». Благодаря сегодняшней победе, он вышел на первое место в общем зачете. Следующая этап состоится 3 января. В этот день пройдут женская и мужская гонки с общего старта классическим стилем.
2020-01-01T16:32:00+03:00
2020-01-01T16:32:50+03:00
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16:32, 01 января 2020
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