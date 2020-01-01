Российские АЭС в минувшем году выдали рекордное количество электроэнергии

По подсчетам концерна «Росэнергоатом», которые приводит РИА Новости, в 2019 году они выработали почти 209 миллиардов киловатт-часов. Максимальный вклад внесли Ростовская, Калининская и Балаковская АЭС.

Сейчас атомные электростанции вырабатывают пятую часть всей электроэнергии в стране. Причем в европейской части России их доля гораздо выше – порядка 40%. В общей сложности в эксплуатации находятся три десятка промышленных энергоблоков. В прошлом месяце ток в энергосистему Чукотки дала первая в мире плавучая АЭС.