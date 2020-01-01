Американская компания Exxon Mobil добилась отмены штрафа за сделки с «Роснефтью»

Как передает Bloomberg, нефтяной гигант смог доказать, что его не уведомили должным образом о том, что контракты с российской корпорацией нарушают санкции, введенные из-за Крыма.

Сам штраф в размере 2 миллионов долларов, был наложен Минфином США. Поводом для наказания стало соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое Exxon Mobil и «Роснефть» подписали еще в 2011 году. Документы тогда подписывал глава компании Игорь Сечин, который уже находился под санкциями США. НА саму «Роснефть» ограничительные меры еще не распространялись.