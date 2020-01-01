Духовный лидер Ирана пригрозил тяжелым ударом тому, кто будет угрожать интересам страны

Так аятолла Али Хаменеи ответил на слова Дональда Трампа, который пригрозил последствиями в случае гибели людей в Ираке. Речь идет об атаке на американское посольство в Багдаде, за которой, по мнению главы Белого дома, стоит Тегеран.

Протесты у диппредставительства продолжаются вот уже второй день. Митингующие выражают недовольство из-за авиаудара США по позициям шиитского ополчения движения «Хезболла». Охрана посольства применила слезоточивый газ против демонстрантов, попытавшихся поджечь крышу здания.