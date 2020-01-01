Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования в рамках Тур де Ски, Сергей Устюгов стал вторым. Соревнования в Италии завершатся 5 января.
2020-01-01T16:05:00+03:00
2020-01-01T16:05:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564193-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:05, 01 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…