Закон, запрещающий контактные зоопарки, вступает в силу с сегодняшнего дня

Ранее глава центра «Вита» Ирина Новожилова говорила о необходимости запрета на такие развлечения. Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва и рассматривался восемь лет.
2020-01-01T16:03:00+03:00
2020-01-01T16:04:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564187-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:03, 01 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…