МИД Ирана выразил протест США в связи с милитаристскими заявлениями американских властей

Он был заявлен сотруднику швейцарского посольства, который представляет интересы США в Тегеране.

Иранские власти считают, что официальные лица США нарушают устав ООН и должны отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана.

Накануне перед американским посольством в Багдаде началась массовая акция протеста против атаки ВВС США на шиитскую группировку «Катаиб Хезболла». Удары были нанесены по объектам в Сирии и Ираке. Погибли 25 человек, не менее 50 получили ранения.

Дать точный прогноз последствий противостояния пока нельзя, но ситуация продолжает усугубляться. Об этом «Эху Москвы» рассказал Руководитель Центра Европа – Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин. США несколько раз уходили от прямых действий в конфликте между суннитами и шиитами, но теперь реакция Вашингтона стала основательной и решительной, подчеркнул Александр Шумилин.