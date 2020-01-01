Хоккеист Евгений Малкин должен будет заплатить 5 тысяч долларов за удар клюшкой форварда «Оттавы» Жана-Габрэля Пажо

Инцидент произошел в коцне матча в ночь на 31 декабря. Пажо получил удар от нападающего «Питсбурга» во время драки. Хоккеист «Оттавы» также оштрафован, но на меньшую сумму – на две с половиной тысячи долларов.
2020-01-01T15:31:00+03:00
2020-01-01T15:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 01 января 2020
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