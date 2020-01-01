Инфляция в 2019 году замедлилась еще сильнее и оказалась на уровне 3%

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата. Замедление роста потребительских цен угрожает развитию экономики, — считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Ранее Владимир Путин отмечал, что в снижении инфляции есть определенные риски.
2020-01-01T15:31:00+03:00
2020-01-01T15:32:08+03:00
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15:31, 01 января 2020
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