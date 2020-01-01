Папа Римский Франциск попросил прощение за то, что оттолкнул женщину, которая не хотела отпускать его руку

«Все мы иногда теряем терпение, такое бывает и со мной», — сказал он, обращаясь к верующим.

Накануне понтифик общался с людьми на площади Святого Петра. Одна из женщин резко схватила его за руку и не отпускала. Не ожидавший этого Франциск чуть было не потерял равновесие, он несильно ударил по руке женщину. Все это произошло довольно быстро, охрана не успела вмешаться.