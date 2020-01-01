«Все мы иногда теряем терпение, такое бывает и со мной», — сказал он, обращаясь к верующим.
Накануне понтифик общался с людьми на площади Святого Петра. Одна из женщин резко схватила его за руку и не отпускала. Не ожидавший этого Франциск чуть было не потерял равновесие, он несильно ударил по руке женщину. Все это произошло довольно быстро, охрана не успела вмешаться.
Папа Римский Франциск попросил прощение за то, что оттолкнул женщину, которая не хотела отпускать его руку
«Все мы иногда теряем терпение, такое бывает и со мной», — сказал он, обращаясь к верующим.