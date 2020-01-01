После атаки на пост ДПС в Ингушетии в республике прошли обыски

При нападении, произошедшем вечером 31 декабря, был убит полицейский и один из подозреваемых.

Ингушские силовики провели обыски в Назрани в домах подозреваемых в нападении на пост ДПС Микаила Мизиева и Ахмеда Имагожева. Как пишет интернет-издание «Кавказский узел», также оперативники пришли в центр культурного развития в Магасе, где Имагожев работал охранником. Правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны, уточняет источник газеты «Ингушетия».

Нападение на пост ДПС на въезде в Магас произошло накануне около шести часов вечера. Подозреваемые были вооружены ножами, от их рук погиб один из полицейских, еще три силовика получили ранения. Был застрелен и один из нападавших, а второй ранен и доставлен в больницу. По данным источника «Интерфакса», пострадавших полицейских решили перевезти на лечение в Москву в одну из лучших клиник. По неподтвержденным данным, один из раненых силовиков умер в больнице.

О мотивах нападавших официально не сообщается, но, по некоторой информации, перед нападением они принесли присягу запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.