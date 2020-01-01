Напряженной остается ситуация у посольства США в Багдаде

Американские военнослужащие применили слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались поджечь крышу здания дипмиссии. На второй день сюда стало прибывать еще большее число протестующих.

Массовая акция началась накануне, после атаки ВВС США на шиитскую группировку Катаиб Хезболла в Ираке и Сирии. В Пентагоне эти действия назвали ответом на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука. Они привели к гибели гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих.

Вашингтон обвиняет Тегеран в том, что он спонсирует Хезбооллу.

Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном. Он также отметил усилия американских солдат и властей Ирака, которые не допустили штурма дипмиссии в Багдаде.

В ответ духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов «незамедлительно нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать его национальным интересам».