Российские авиакомпании с сегодняшнего дня должны оснащать все новые самолеты инфраструктурой для малоподвижных граждан. Так, на борту должен быть как минимум один туалет, оборудованный для инвалидов, а в салоне быть место для разворота кресла-коляски.
Как ранее говорили в Минтрансе, требование распространяется только на те воздушные суды, конструкция которых подразумевает возможность перевозки инвалидов. То есть, например, легкомоторные самолеты под приказ не подпадают.
Российские авиакомпании должны оснащать все новые самолеты инфраструктурой для малоподвижных граждан
Российские авиакомпании с сегодняшнего дня должны оснащать все новые самолеты инфраструктурой для малоподвижных граждан. Так, на борту должен быть как минимум один туалет, оборудованный для инвалидов, а в салоне быть место для разворота кресла-коляски.