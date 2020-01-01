«Оператор газотранспортной системы Украины» транспортирует газ в Европу в соответствии с подписанным договором

«Оператор газотранспортной системы Украины» успешно начал работу и транспортирует газ в Европу в соответствии с подписанным договором. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон. Он написал в Фейсбуке, что Украина доказала, что способна работать по новым европейским правилам.

Соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» заключено в самый подходящий момент, и если бы сделка не состоялась, это повлекло бы за собой проблемы для обеих сторон. Такое мнение высказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В «Газпроме» отметили, что нынешнее соглашение подтвердило статус корпорации как надежного поставщика и партнера.