Украинские каналы «Прямой и «Пятый» в последние минуты 2019 года показали видеообращение Петра Порошенко

Украинские телеканалы «Прямой и «Пятый» в последние минуты 2019 года показали видеообращение бывшего президента Петра Порошенко. Запись с Владимиром Зеленским была показана позже, в первые минуты Нового года.

Как напоминает ТАСС, похожая ситуация была в канун прошлого года – тогда телеканал, принадлежащий Игорю Коломойскому, поставил сначала в эфир Владимира Зеленского, а затем действующего президента.