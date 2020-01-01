Тегеран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать его интересам, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Тегеран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать его интересам, — об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа. Он заявил, что не хочет войны с Тегераном, но при этом подчеркнул, что власти страны понесут полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.

У посольства США в Багдаде не прекращаются акции протеста. Они начались после атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки в пограничном селе в гордое Эль-Каим.