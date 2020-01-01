Тысячи австралийцев перемещаются в прибрежные районы страны, пытаясь спастись от охвативших ее пожаров

Австралия переживает пик лесных пожаров притом, что впереди ее ожидает еще несколько летних месяцев, — отмечает корреспондент телеканала Эн-би-си. Ситуация осложняется не только 40-градусной жарой, но и сильными ветрами, которые отмечаются, в первую очередь, на юго-восточном побережье. Там в борьбе со стихией заняты две с половиной тысячи пожарных, а также военные; глава штата Виктория обратился за помощью к США и Канаде., сообщает Ассошиейтед пресс. Австралийское метеобюро передает, что середина декабря была самой жаркой и сухой за всю историю наблюдений. Представитель управления национальной пожарной службы сказал изданию Сидней Морнинг Хералд, что стране необходим мощный и продолжительный проливной дождь, однако прогнозы пока ничего подобного не обещают. Гардиан пишет, что люди едут на побережье и просто лежат на пляжах в непосредственной близости от воды, спасаясь таким образом от дыма и пепла. В преддверии нового года, а также первого января, пишет издание, население было лишено какой-либо информации о происходящем, поскольку во многих районах отсутствует электричество и связь.

Метеорологи на ближайшие дни прогнозируют в южных штатах Австралии столь же жаркую погоду и сильный, порывистый ветер, который будет лишь способствовать распространению лесных пожаров.