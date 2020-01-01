Американские военныие применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Багдаде

Массовая акция уже второй день продолжается у посольства США.

Военнослужащим пришлось использовать спецсредства после того, как протестующие попытались поджечь крышу здания, сообщает телеканал «Аль-Арабия». По его данным, десятки человек ночевали у ворот дипмиссии, а сегодня туда начали прибывать еще больше участников.

Несколько тысяч человек собрались накануне возле здания дипмиссии. Протестующие подожгли ворота посольства и флаги США, забросали здание камнями. По некоторым данным, им удалось сломать ворота и ворваться внутрь. В госдепартаменте сообщили РИА Новости, что пострадавших среди американских дипломатов нет. Там также опровергли сообщения СМИ об эвакуации сотрудников. Иракская полиция сначала через мегафоны призывала демонстрантов разойтись, но затем начала использовать гранаты со слезоточивым газом. Охранники посольства кидали шумовые гранаты. В результате беспорядков пострадали около 20 человек.

Поводом для акции стали совершенные за день до этого американские авиаудары по лагерю шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. Погибли 25 человек, не менее 50 получили ранения.

США обвинили в нападении на посольство власти Ирана, Тегеран это отрицает. Пентагон сообщил, что на помощь американским морским пехотинцам, охраняющим дипмиссию, немедленно отправят порядка 750 военнослужащих. По данным Fox News, переброшенный в регион контингент может составить до 4 тысяч.