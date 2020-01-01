Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призывал украинцев не делить друг друга на «ватников» и «бандеровцев».
Накануне президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом впервые с начала конфликта в Донбассе.
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призывал украинцев не делить друг друга на «ватников» и «бандеровцев».
Накануне президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом впервые с начала конфликта в Донбассе.
Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку…