Владимир Путин в новогоднем обращении отдельно отметил будущую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент поблагодарил всех, кто был к ней причастен.

Недавно Владимир Путин неоднократно обещал написать статью к 75-летию Победы.