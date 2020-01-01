Главный раввин Польши обвинил российского лидера Владимира Путина в манипуляциях историческими фактами

Поводом стали высказывания президента о причинах начала Второй мировой войны и работавшем в 1930-х польском после.

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих опубликовали заявление, в котором называют слова Владимира Путина «возмутительными». Они считают «безответственным» обвинение в антисемитизме работавшего до Второй мировой войны в Германии польского посла Юзефа Липского на основании одного предложения, «вырванного из контекста». Путин ранее назвал его «сволочью» и «антисемитской свиньей» за тот, что тот, по словам президента, пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник. В заявлении главного раввина поясняется, что Польша поддерживала высылку еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением, которому страна тайно оказывала военную поддержку. В заявлении также подчеркивается, что любая фальсификация памяти о Второй мировой войне угрожает современной европейской идентичности.

Заявления Путина спровоцировали дипломатический скандал — МИД Польши вызвало российского посла в Варшаве на беседу.