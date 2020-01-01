Москва с этого дня перешла на раздельный сбор мусора

На официальном сайте мэра говорится, что это сделали на два года раньше, чем планировалось. Как сейчас выглядит сбор мусора в столице расскажет наш корреспондент.

В московских дворах – во всяком случае, в центре города – в новом году действительно появились специально подписанные контейнеры. Из четырех баков, которые обычно установлены на улице, три предназначены для смешанных отходов. На них, например, нарисованы рыбные кости и кожура от банана, чтобы жители быстрее поняли, о чем идет речь. Еще один контейнер – для вторсырья – стекла, пластика, бумаги и металла. Впрочем, пока люди не спешат пользоваться новой системой – можно заметить, как прохожие просто выкидывают весь мусор в баки для смешанных отходов. В разговорах москвичи также дают понять, что не верят в раздельный сбор. Коммунальщики все равно в итоге сбрасывают мусор в одну кучу, так что сортировать его нет никакого смысла, уверен Федор.

Такого же мнения придерживается и москвичка Юлия. Система раздельного сбора мусора хорошо устроена за рубежом, но не в российской столице, считает она.

Между тем, власти рассчитывают, что раздельный сбор мусора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов. При этом штрафы для людей, которые не хотят сортировать мусор, обещано не устанавливать.

Внедрение раздельного сбора мусора проходит в рамках реформы по обращению с бытовыми отходами, которая началась в прошлом году.

Главное в переходе на раздельный сбор мусора это преодолеть психологический барьер у людей, — сказал «Эху Москвы» Михаил Замарин, гендиректор группы компаний БС «Энерго», которая занимается утилизацией отходов.

Ранее в Подмосковье и других регионах России были протесты из-за соседства с растущими свалками. А также из-за строительства новых мусорных полигонов.