Калифорния стала первым штатом, где во всех новых жилых домах должны быть установлены солнечные батареи

Калифорния стала первым американским штатом, где во всех новых жилых домах высотой до трех этажей должны быть установлены солнечные батареи.

Согласно подсчетам, стоимость строительства таких зданий теперь возрастет. Предусмотрена возможность аренды солнечных батарей или приобретение их в кредит. Предполагается, что за счет применения солнечной энергии хозяева жилья в течение 30 лет смогут сэкономить около 19 тысячи долларов.