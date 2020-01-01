В Охотском районе Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там волнами с моря подтопило 15 частных жилых домов — в них проживают несколько десятков человек. Для них хотели организовать пункт временного размещения на базе детского дома, однако жители отказались — они предпочли переехать к родственникам.
2020-01-01T13:30:00+03:00
2020-01-01T13:32:37+03:00
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13:30, 01 января 2020
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