Величина минимального размера оплаты труда в России повысилась на 850 рублей – она составляет сейчас 12 тысяч 130 рублей в месяц. Закон был подписан президентом в коцне декабря. Сегодня он вступил в силу.

Ранее сообщалось, что повышение МРОТ обойдется государству в 21 миллиард рублей.